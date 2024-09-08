Про це військовий написав у Telegram-каналі.
“Дуже популярна у нас тема — пошук універсальних “рецептів” для перемоги. То були F-16, зараз ракети великого радіуса дії. Ще раз хочу наголосити: не існує суперзброї, яка вирішить все. Існує просто сучасна зброя, яка в комплексі допоможе досягати хороших результатів”, — йдеться у дописі.
Жорін наголосив на тому, що висококласне сучасне озброєння впливає на ворога і на те, наскільки складно нам з ним воювати.
“І літаки, і ракети, і протитанкові засоби, і артилерія мають вплив на хід подій та допомагають нам. Але жодній зброї не можна надавати надзвичайних чарівних якостей”, — вважає майор ЗСУ.
Жорін впевнений, що завершити війну можуть лише українці — з далекобійними ракетами чи без них — і це відбуватиметься в “тяжкій та довгій боротьбі”.
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