Юра Гульчук, який провів майже два з половиною роки в російському полоні

Про це пише “Громадське”.

Юрій вивчав китайську мову у Київському національному лінгвістичному університеті. Після закінчення другого курсу, восени 2021 року, вирішив піти на строкову службу. А за два тижні до початку повномасштабної війни підписав контракт з 36 бригадою морської піхоти й ніс службу в Маріуполі.