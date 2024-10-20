Про це Президент сказав у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський назвав новою загрозою злочинний союз Росії та Північної Кореї й подякував лідерам і представникам держав, “які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни”.

Він зазначив, що нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни.

“Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії. Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від “Шахедів”, то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше”, — наголосив Президент.



Зеленський закликав збільшувати тиск на російську здатність виробляти таку зброю і дати Україні можливість знищувати й бази зберігання “Шахедів”, і всю наявну інфраструктуру їх виробництва та логістики.