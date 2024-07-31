Полковник Еміль Ішкулов, якого нещодавно відсторонили від командування 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, заявив, що спілкувався із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, але «до спільного знаменника не прийшли».

Про це Ішкулов повідомив в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, відеозвернення командирів підрозділів 80-ї бригади до вищого військового керівництва з проханням залишити комбрига на посаді, яке облетіло інтернет 29 липня, не мало результату – полковника на посаду не повернуть.

“Зараз на посаду командира бригади прийшов мій заступник. Натомість я іду на його посаду – заступника начальника розвідки”, – розповів військовий.

Він також детальніше розповів про причини свого звільнення.

“Командири підрозділів бригади невдоволені рішенням вищого керівництва про те, що мене знімають. Вони частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі. Відповідно, мені (у керівництві ДШВ) сказали: «тобі, напевно, треба відпочити»”, – зазначив Еміль Ішкулов.



Ішкулов додав, що виконання нереалістичних завдань вимагають від бригади “старші начальники”, однак деталей не навів.

“Хід самої справи я розкривати не можу, тому що та задача (через яку Ішкулова звільнили) перед бригадою досі стоїть. Якщо бригаду все ж змусять виконувати ту задачу, розкриття хоч найменших деталей може погано позначитися на її особовому складі”, – пояснив полковник.

Водночас Ішкулов побачив позитив у тому, що Сирський зателефонував йому і почув його бачення.

«Я вже спілкувався повторно з головнокомандувачем. На посаду командира бригади мене не повернуть. Мене вже зняли, прийшов мій наступник, він прийняв посаду і вже виконує обов’язки. Позитивний момент бачу в тому, що головнокомандувач почув, зв’язався зі мною, ми з ним розмовляли. Але все одно до спільного знаменника не прийшли», – заявив Ішкулов.

Він також сказав, що цей конфлікт поглядів щодо наказу про його відсторонення свідчить про те, що не можна пов’язувати війну і політику.

«Коли воно все переплітається, виходить, що ми намагаємося не воювати, а робити якісь політичні кроки. І певною мірою взяти населений пункт у нас – політична подія”, – підсумував військовий.