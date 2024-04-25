Олег Калашніков

Про це повідомив в ефірі нацмарафону “Єдині новини” речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

“Вони (російські військові — ред.) не можуть охопити з флангів Часів Яр, тому намагаються штурмувати його, так би мовити “в лоб”. Однак їм заважають Кліщіївка, Андріївка.

Вони намагаються нас “давити” на тих напрямках, які вважають пріоритетними і які для них вважаються більш успішними”, — розказав військовослужбовець.

Для цього вони використовують важку техніку та керовані авіабомби.

У районі Кліщіївки діє мотострілецький 1307 полк, підрозділи 88-ї мотострілецької бригади ведуть штурм на Андріївку, а напрямок Богданівки атакує 217 повітряно-десантний полк.

Кількість авіабомб, скинутих РФ, значно збільшилась, досягаючи 30-40 за добу.

“Літаки частіше підіймаються в повітря і за 50-60 км скидують цей КАБ і він вже летить на наші позиції. Штурмові дії здійснюються за підтримки важкої техніки, а саме танків.

Також піхоту підвозять на бойових броньованих машинах, які або їдуть за новою партією, або залишаються на полі бою і підтримують піхоту своїм вогнем. Артилерія працює постійно”, — сказав Калашніков.

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