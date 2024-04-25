Про це повідомив в ефірі нацмарафону “Єдині новини” речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

“Вони (російські військові — ред.) не можуть охопити з флангів Часів Яр, тому намагаються штурмувати його, так би мовити “в лоб”. Однак їм заважають Кліщіївка, Андріївка.

Вони намагаються нас “давити” на тих напрямках, які вважають пріоритетними і які для них вважаються більш успішними”, — розказав військовослужбовець.