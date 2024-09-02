Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував у соцмережі на ранковий обстріл України та нагадав, що саме 2 вересня закінчилася Друга світова війна.

Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, саме цієї ночі Путін вдарив ракетами по Україні й вкотре почав говорити про “мир”.

“Але той, хто хоче миру, має забрати війська з території України”, — зауважив керівник ОП.

Політик пообіцяв, що Україна нарощуватиме удари по Росії й завершить цю війну на своїх умовах, застосувавши Формулу миру.

“І якщо Росія думає, що удари по інфраструктурі, яких завдає Україна – це тимчасове явище, то у Москві помиляються. Наші удари лише нарощуватимуть інтенсивність. Не ми цю війну починали. Але ми її точно завершимо. Росія розуміє зараз тільки мову сили – її розуміли й інші, які хотіли змінити світовий порядок у 20 сторіччі, як зараз хоче РФ. Завершення війни можливе лише за українською Формулою миру — за принципами справедливості й міжнародного права”, — написав Єрмак.

Також політик констатував, що війна все більше переходить на територію Росії. Саме так, за словами Єрмака, відбувалося з нацистами та їх союзниками під час Другої світової й “інакше не буде”.