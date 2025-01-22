21 січня правоохоронці затримали головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, який також є заступником голови Центральної військово-лікарської комісії (ВЛК). Він був затриманий за підозрою в отриманні необґрунтованих активів на суму понад $1 млн під час повномасштабного вторгнення. Під час обшуків у нього були виявлені значні суми грошей, включаючи $152 тис. та 34 тис. євро. Окрім того, у нього було знайдено майно, яке він оформив на родичів, зокрема дорогі автівки та нерухомість.

Як повідомляє Главком, це не перший скандал за участю Друзя. У 2017 році він вже потрапив під слідство за хабарництво, коли вимагав 52 тис. грн за допомогу в ухиленні від служби. Тоді справу було закрито через «відсутність складу злочину». Однак восени того ж року він потрапив до іншого скандалу, коли заявив, що більшість учасників бойових дій після демобілізації можуть стати загрозою для суспільства. Це викликало обурення серед бійців, і в підсумку його відсторонили від посади. Однак, попри рішення міністра оборони, він продовжував виконувати обов’язки начальника Клініки психіатрії.

За інформацією слідства, Олег Друзь набув значних активів, не відображених у його декларації, які були оформлені на його родину та сторонніх осіб.