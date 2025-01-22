Як повідомляє Главком, це не перший скандал за участю Друзя. У 2017 році він вже потрапив під слідство за хабарництво, коли вимагав 52 тис. грн за допомогу в ухиленні від служби. Тоді справу було закрито через «відсутність складу злочину». Однак восени того ж року він потрапив до іншого скандалу, коли заявив, що більшість учасників бойових дій після демобілізації можуть стати загрозою для суспільства. Це викликало обурення серед бійців, і в підсумку його відсторонили від посади. Однак, попри рішення міністра оборони, він продовжував виконувати обов’язки начальника Клініки психіатрії.
За інформацією слідства, Олег Друзь набув значних активів, не відображених у його декларації, які були оформлені на його родину та сторонніх осіб.
«Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки і допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади бійців характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеної агресією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, наркоманією, асоціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скороченням тривалості життя», – казав тоді посадовець.
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