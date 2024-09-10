Про це він сказав під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

«Наша мета амбітна – ми хочемо не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до ЄС, але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це наша стратегічна мета», – розповів Шмигаль.

Він відзначив, що цьому передуватиме титанічна робота. «Треба привести наше законодавство, усі наші підзаконні акти – це десятки тисяч документів у відповідність до директив і правил ЄС. Власне, у цьому полягає великий обсяг технічної роботи. Політичне рішення у нас залишається одне – це рішення країн-членів Євросоюзу про прийняття України в члени ЄС. Цьому передує велика технічна робота, яка не передбачає яскравих політичних заяв, але відбувається щоденна невтомна тиха праця», – сказав глава уряду.

Денис Шмигаль також нагадав, що цього року Україна вже досягла значних успіхів, у сфері євроінтеграції.

«Ми отримали рішення про початок перемовин про вступ до Європейського Союзу, продовжуємо активно цю роботу. Отримали і затвердили переговорну рамку, почали і успішно продовжуємо скрінінг нашого законодавства. Не просто отримали затвердження інструменту Ukraine Facility, але й підготувалися до нього, зробили відповідний план реформ, затвердили унікальний інструмент – «Матрицю реформ», яка лише на цей рік включає понад 400 заходів, які Україна має реалізувати, як наші підписані зобов’язання», – зауважив Перм’єр.

За його словами, Україна дуже швидко пройшла низку етапів на шляху до вступу до ЄС — і етап кандидатства, і етап відкриття перемовин, наразі українській державі потрібно пройти технічний етап цього процесу теж дуже швидко.

«У чому складність і виклик — ми всі етапи проходили дуже швидко, майже екстерном. І етап кандидатства, і етап відкриття перемовин Україна долала з рекордною швидкістю. Зараз нам потрібно пройти цей технічний етап теж із не менш рекордними термінами, щоб бути готовими до вступу у ЄС, до остаточного політичного рішення», – зазначив Прем’єр.

Глава уряду заявив, що українська влада хоче, щоб це рішення стало невід’ємною частиною справедливого миру.

«Тому ми технічно маємо пройти дуже швидко цей етап, у цьому і складність. Просто у швидкості і у роботі 24 на 7 всіх груп експертів», – пояснив Шмигаль.

За його словами, станом на сьогодні Україна не потребує ніяких політичних рішень (щодо процесу вступу до ЄС — ред.), які могли би блокуватись будь-ким із партнерів, зокрема Угорщиною.

«Цей процес є більше технічним і він дійсно дуже складний, бо це – десятки тисяч законодавчих і нормативних актів, які сьогодні потрібно звірити на відповідність директивам ЄС і внести зміни, якщо вони не відповідають директивам, або домовитися з ЄС, що Україна буде жити… у рамках європейських правил, але зі своїми особливостями. У цьому і є процес технічних перемовин, коли звіряють просто параметри нашого та їхнього законодавства», – поінформував він.

Очільник Кабміну сказав, що найбільш відповідальним для української влади зараз є питання відкриття розділів перемовин.