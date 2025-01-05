Про це йдеться у повідомленні глави держави.

“Розмова з Лексом Фрідманом. Вперше — майже тригодинне інтерв’ю для відомого американського подкасту. Змістовні відповіді на непрості питання. Українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах”, — зазначив Президент.

За словами Зеленського, він розповів “про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та нашу готовність працювати разом із президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир”.

Зокрема, український лідер сказав, що попри те, що чудово розуміє російську мову, саме російськомовні люди щодня обстрілюють Україну, тому цей народ не заслуговує на повагу.

“Б’ють люди, які говорять російською, б’ють по людях, яким ще недавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника або директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ”, — сказав Зеленський.