Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українцям не варто вагатися щодо служби в Збройних силах, а виконати свій конституційний обов’язок.

Про це він сказав в інтервʼю проєкту БАЗА на “Радіо Байрактар”.

“Насамперед не треба сумніватися, чи йти в ЗСУ. Треба виконати свій конституційний обов’язок. У нас настільки гнучка та демократична система, що ти можеш обрати частину й фах, до чого ти маєш здібності чи досвід”, — наголосив Сирський.

За словами Сирського, якщо громадянин самостійно вибирає через рекрутингові центри бригаду, яка має свої “традиції”, або бажає стати оператором БпЛА, то має таку можливість.