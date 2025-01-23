Про це він сказав в інтервʼю проєкту БАЗА на “Радіо Байрактар”.
“Насамперед не треба сумніватися, чи йти в ЗСУ. Треба виконати свій конституційний обов’язок. У нас настільки гнучка та демократична система, що ти можеш обрати частину й фах, до чого ти маєш здібності чи досвід”, — наголосив Сирський.
За словами Сирського, якщо громадянин самостійно вибирає через рекрутингові центри бригаду, яка має свої “традиції”, або бажає стати оператором БпЛА, то має таку можливість.
“Тому не треба боятися. Треба йти й перемагати”, — додав він.
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