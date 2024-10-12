Українські сили частково повернули втрачені позиції на Курщині, але росіяни знову йдуть колонами на штурм. Ситуація у цьому регіоні досить динамічна, тому не варто робити остаточних висновків.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

“У Курській області тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм”, – написав він.

Коваленко зазначив, що бойові дії на Курщині досить динамічні, а маневри, що відбуваються, є характерними для лісистої місцевості.

“Дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські військкори між іншим взагалі намагаються тему “засушити”, бо не виходить все як хотілося їм”, – додав очільник ЦПД.

Нагадаємо, за оцінкою аналітиків ISW, починаючи з 10 жовтня російські війська посилили контратакувальні дії у Курській області Росії. Ймовірно, вони мають на меті витіснити українські війська з Курщини до початку зими.