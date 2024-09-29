Директор реабілітаційного центру, якого звинувачують у насильстві над дітьми, прокоментував скандал та звинувачення у свій бік.

Про це повідомляє Суспільне, яке поспілкувалося з директором Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Степаном Мащаком.

Він сказав, що не вважає себе винним, але у подальшому спілкуванні відмовив.

“Наразі я не готовий робити ніякі заяви, є слідство, хай розслідує, я себе не вважаю винним взагалі”, — каже Степан Мащак.

Як стало відомо Суспільному із власних джерел, мова йде про багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр, що розташований у Великому Любені на Львівщині.

Як повідомив раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

За його словами, заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

За інформацією Суспільного також у закладі перебували діти, яких від початку повномасштабного вторгнення евакуювали з інших областей.

На тлі інциденту Національна соціальна сервісна служба України проведе перевірку в усіх закладах, де цілодобово живуть діти.