Володимир Зеленський стверджує, що заборони на застосування західної зброї для ударів по Росії не має бути, тому що йдеться про захист України, а не наступ.

Як пише українська редакція “Радіо Свобода”, про це він сказав 16 травня на зустрічі з журналістами.

«Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на територію Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження», – пояснив преизидент України.

Він також зауважив, що у прикордонні Росії також є “сіра зона”.

«У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин», – сказав Зеленський.