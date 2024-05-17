Як пише українська редакція “Радіо Свобода”, про це він сказав 16 травня на зустрічі з журналістами.
«Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на територію Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження», – пояснив преизидент України.
Він також зауважив, що у прикордонні Росії також є “сіра зона”.
«У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин», – сказав Зеленський.
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