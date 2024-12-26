Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру одному з офіцерів 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів. Виявилось, що він неодноразово бив та принижував підлеглих. Саме він наказав прив’язати військового за руки до хреста. У такому стані бідолашний перебував близько чотирьох годин.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих.

Зокрема, наприкінці лютого цього року на Дніпропетровщині він побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого.

Інший інцидент стався через місяць, коли підозрюваний перебував в Авдіївці на Донеччині. Тоді старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняли побитого зі землі, приставити його до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язавши за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин.

Є дані про ще один випадок побиття солдата. Це також сталося у лютого 2024 року на Дніпропетровщині. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання. Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удар в обличчя.

У травні на Харківщині він неадекватний командир побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на «ти».

Наразі офіцер переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту.