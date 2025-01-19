У неділю, 19 січня, між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності угода про припинення вогню і відбулося перше звільнення трьох заручниць. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цей день "неймовірно зворушливим" й передав жінкам, що їх “обіймає вся нація”.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У розмові з Галем Гіршем, який в уряді відповідальний за повернення заручників, Нетаньягу заявив, що три мирні жінки — це “перші заручники, яких Ізраїль повертає додому в цьому раунді”.

Також він попросив Гірша передати звільненим з полону жінкам, що вся нація вітає їх у себе вдома.

“Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла, вони справді виходять із рабства заради свободи. Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців… це великий момент, емоційний момент. Великий день”, — заявив Нетаньяху.

Раніше ЦАХАЛ оприлюднив кадри, на яких показано момент, коли Червоний Хрест передав заручників Ромі Гонен (24 роки), Емілі Дамарі (28 років) та Дорон Штайнбрехер (31 рік) спецназу в секторі Газа.

The IDF releases footage showing the moment the Red Cross handed over hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher to special forces in the Gaza Strip. pic.twitter.com/8Ht21aXRfM — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 19, 2025

Нагадаємо, сьогодні угруповання ХАМАС передало трьох заручників представникам Червоного Хреста. Ними виявились три ізраїльтянки.