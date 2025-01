Про це повідомляє The Times of Israel.

У розмові з Галем Гіршем, який в уряді відповідальний за повернення заручників, Нетаньягу заявив, що три мирні жінки — це “перші заручники, яких Ізраїль повертає додому в цьому раунді”.

Також він попросив Гірша передати звільненим з полону жінкам, що вся нація вітає їх у себе вдома.

Раніше ЦАХАЛ оприлюднив кадри, на яких показано момент, коли Червоний Хрест передав заручників Ромі Гонен (24 роки), Емілі Дамарі (28 років) та Дорон Штайнбрехер (31 рік) спецназу в секторі Газа.

The IDF releases footage showing the moment the Red Cross handed over hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher to special forces in the Gaza Strip. pic.twitter.com/8Ht21aXRfM

