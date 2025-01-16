Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського зосередитися на українських справах і не втручатися в польські внутрішні процеси.

Як пише польське видання wiadomosci.onet, в ефірі Radio Wnet Моравецький прокоментував заяви Зеленського, зроблені в інтерв’ю низці польських ЗМІ.

“Нехай українськими справами займається Президент України, а ми самі оберемо собі президента. Він має право – і навіть зобов’язаний – відстоювати інтереси своєї країни, але ми вирішуємо тут, хто є кандидатом і хто має які погляди на найбільш фундаментальні питання,” – заявив Моравецький.

Причина напруження

Скандал виник після слів Зеленського щодо позиції Кароля Навроцького, який заявив, що Україну не слід запрошувати до НАТО та ЄС, поки не буде вирішено Волинську справу. У відповідь Зеленський заявив:

“Якщо Україна не в ЄС і не в НАТО, якщо Україна не має гарантій безпеки, то пан Навроцький має почати практикуватися, бо може виявитися, що йому доведеться взяти до рук зброю, щоб разом із своїми співвітчизниками захищатися,” – сказав український президент.

Реакція польських політиків

Заява Зеленського викликала обурення серед представників правлячої партії “Право і справедливість” (ПіС). Вони сприйняли слова українського лідера як втручання у польський виборчий процес, особливо на тлі підтримки опозиційного політика Рафала Тшасковського.

Полеміка навколо цієї ситуації демонструє напруження в українсько-польських відносинах, що виникло на тлі історичних і політичних розбіжностей між країнами.