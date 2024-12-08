Він пов’язав втечу сирійського президента Башара Асада із країни із незацікавленістю очільника Кремля Володимира Путіна його захищати, адже наразі він веде війну проти України.

“Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник, Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним, більше не був зацікавлений у його захисті. Росії взагалі не було сенсу там бути. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно. Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його військові успіхи. Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!” — написав новообраний президент США.