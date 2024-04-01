Неподалік Бахмута, між Курдюмівкою і Озорянівкою, 1 квітня аеророзвідники Держприкордонслужби встановили український прапор, практично над позиціями російських окупантів.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідне відео.
“Тож, ворог ще не проснувся, а вже втратив контроль, адже тут нині майорить Український Стяг”, – йдеться у повідомленні під відео.
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