Таку думку висловила директорка Інститут масової інформації Оксана Романюк.

Вона зазначила, що юнак — підозрюваний, його провину ще не підтверджено. За словами Романюк, опубліковане фото затриманого моментально стигматизує його родину, близьких, друзів, і його самого.

“А якщо він виявиться невинним? Я не бачу який тут суспільний інтерес. Чим саме суспільству допоможе знати його в обличчя? Його ПІБ і місце навчання чим допоможе суспільству, він чиновник чи він може політик?” — обурюється директорка ІМІ.

Романюк наголошує, незважаючи на те, що підозрюваний затриманий за серйозний злочин, він все ще має право на приватність та презумпцію невинуватості, особливо враховуючи його вік.

“Його батько на фронті. Не уявляю, як його матері і рідним, і який це зараз для них шок і шалений психологічний тиск. Це була непотрібна сенсація”, — резюмує вона.