17-річна дівчина застрелила військового за необережністю під час вечірки на зйомній квартирі в Одесі.

Про це пишуть ЗМІ.

В Одесі 30 червня сталася трагедія, коли 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата Калашнікова на орендованій квартирі. Поліція розслідує вбивство з необережності, яке сталося під час зустрічі двох пар молодиків, які випивали разом. Зброя, якою було вчинено злочин, належала побратиму вбитого.

Постраждала також ще одна 20-річна дівчина, яка була присутня в квартирі під час трагедії.

Після повернення з відрядження друг загиблого не здав автомат Калашнікова, що призвело до початку досудового розслідування за статтею про вбивство з необережності. Винний може отримати до п’яти років ув’язнення.