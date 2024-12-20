Міністерство оборони України внесло важливі зміни до процедури військового обліку. Наказом №686, який набув чинності в листопаді 2023 року, уточнено підхід до виключення осіб, визнаних непридатними до військової служби. Ця ініціатива усуває невизначеність, що виникла після попередніх правок у законодавстві.

Про це повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко, передає кореспондент LB.ua.

Він пояснив, що в оновленому наказі Міністерства оборони тепер використовується формулювання “непридатні до військової служби”.

“За статтею 37 закону про військову службу та мобілізацію передбачено, що особи, визнані непридатними до служби, підлягають виключенню з військового обліку у відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки”, – зазначив Мірошниченко.

Зміни зумовили дискусії про те, чи зберігатимуть непридатні обов’язки військовозобов’язаних, зокрема зобов’язання з’являтися за викликом, повідомляти про зміну місця проживання або проходити повторну медичну комісію.

Законодавчо передбачено, що такі особи виключаються з обліку у разі підтвердження непридатності до військової служби. Таким чином, нові норми мають усунути правові суперечності, що викликали запитання у громадян.