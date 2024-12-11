Жителі одного з багатоквартирних будинків звернулися до працівників реабілітаційного центру для військових із проханням “заклеїти вікна”, мотивуючи це тим, що їм “неприємно бачити людей без рук чи ніг”.

Про це повідомила юристка програми pro bono Правозахисного центру для військових.

За її словами, центр розташований на першому поверсі житлового будинку та надає допомогу військовим, які зазнали травм під час бойових дій.

“Сказати чесно? я завжди думала шо такі історії залишаються на рівні коментів в тіктоках від ботів.

ну бо, як взагалі можна до такого додуматись? точніше, шо має робитись в голові шоби таке озвучити і бути свято впевненим в своїй правоті?” — обурюється пані Юлія.

Коментуючи ситуацію, вона закликала не замовчувати подібні випадки та активно засуджувати прояви зневаги до військових.