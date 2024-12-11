Про це повідомила юристка програми pro bono Правозахисного центру для військових.
За її словами, центр розташований на першому поверсі житлового будинку та надає допомогу військовим, які зазнали травм під час бойових дій.
“Сказати чесно? я завжди думала шо такі історії залишаються на рівні коментів в тіктоках від ботів.
ну бо, як взагалі можна до такого додуматись? точніше, шо має робитись в голові шоби таке озвучити і бути свято впевненим в своїй правоті?” — обурюється пані Юлія.
Коментуючи ситуацію, вона закликала не замовчувати подібні випадки та активно засуджувати прояви зневаги до військових.
“Хай відчують відчуження, сором і ще раз клятий сором. хай це вони будуть тими людьми, яких некомфортно бачити і хочеться обходити 10 дорогами. Бо по іншому, думаю, до таких не дійде”, – йдеться у публікації.
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