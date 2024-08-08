Вторгнення президента Путіна в Україну призвело до української інтервенції в Росію, що викликало збентеження в Кремлі.

Про це пише Bloomberg.

Близько 1000 українських військових захопили Курську область, що стало першим випадком вторгнення армії іншої країни в Росію з часів Другої світової війни.

Вчора Путін викликав військових та службовців безпеки для пояснень, оскільки російські блогери критикували їх за некомпетентність.

Тим часом ціни на європейський газ зросли через бойові дії біля важливої російської станції, хоча постачання газу поки що триває.

Україна не оголосила про місію чи її цілі, що викликало різні теорії. Вони варіюються від можливого захоплення території для використання в майбутніх переговорах з Москвою до диверсійних дій, спрямованих на ослаблення тиску на українську оборону шляхом відволікання російських сил від фронту.

Білий дім планує отримати більше інформації від Києва, підкреслюючи, що Україна не порушила американські правила використання постаченої зброї в Росії.

Цей випадок виявив слабкість російської прикордонної оборони на фоні зростання кількості російських солдатів, які беруть участь у війні в Україні, що підвищило моральний дух українських військових і підкреслило розбіжність між іміджем Путіна як захисника росіян і реальністю.

Війна, розпочата в Україні, поступово поширюється на Росію, де мешканці прикордонних регіонів стикаються з ризиком обстрілів, а безпілотники вражають промислові об’єкти.

Це підкріплює аргумент України, що США та європейські союзники не повинні боятися ескалації з боку Кремля і повинні дозволити Україні боротися з Путіним будь-якими засобами для швидшого завершення конфлікту.