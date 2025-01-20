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Нестача робочої сили: уряд хоче повернути в Україну біженців з Німеччини 

Український уряд розпочинає кампанію, спрямовану на заохочення біженців, які виїхали до Німеччини, повернутися додому через гострий дефіцит робочої сили.

Понеділок, 20 січня 2025, 16:09

Про це повідомляє Yahoo News.

Нові ініціативи

У Берліні, а згодом і в інших містах, відкриють “центри єдності”, які будуть допомагати українським біженцям із працевлаштуванням, пошуком житла та здобуттям освіти.

“Багато українців серйозно замислюються над поверненням додому”, – заявив віце-прем’єр-міністр України Олексій Чернишов в інтерв’ю агентству DPA.

Чернишов, який очолює новостворене Міністерство національної єдності України, минулого тижня відвідав Берлін для підготовки відкриття центрів. Це міністерство було засноване у грудні для підтримки українців, які планують повернутися на батьківщину.

Статистика

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році понад 1,1 мільйона українців виїхали до Німеччини, що більше, ніж до будь-якої іншої країни.

За даними уряду, на контрольованій Україною території нині проживає 32 мільйони осіб, тоді як у 1991 році цей показник становив 52 мільйони. Приблизно 20–25 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном.

Проблема дефіциту робочої сили

Чернишов наголосив, що Україна потребує кваліфікованих працівників у таких галузях, як оборонна промисловість, енергетика та відновлення інфраструктури.

“Ці галузі є критично важливими для нас”, – зазначив міністр. Для залучення людей до роботи в цих секторах репатріанти будуть звільнені від військової служби.

Підтримка для тих, хто залишається

Ті українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку від українського уряду – зокрема, у працевлаштуванні та підвищенні професійної кваліфікації. “Вони не повинні бути тягарем для уряду”, – додав Чернишов.

Теги: біженці, Олексій Чернишов, повернення біженців

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