Про це повідомили сьогодні, 13 березня, в Офісі Генерального прокурора.

Відповідне рішення виніс Печерський районний суд Києва. Наразі колишній нардеп перебуває під вартою вже 6 місяців.

Зазначимо, що Шуфрича підозрюють у державній зраді.

“За даними слідства, народний депутат України виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви і був завербований фсб рф.

Підозрюваний систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України”, — раніше написали в пресслужбі Офісу Генпрокурора.