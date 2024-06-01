Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наполягає на тому, що в Газі не буде постійного припинення вогню, доки не буде знищено військовий і керівний потенціал ХАМАС і не буде звільнено всіх заручників.

Про це пише ВВС.

У суботній заяві Нетаньяху заявив, що “умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися”, маючи на увазі “знищення військових і керівних можливостей ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не становила загрози для Ізраїлю”.

У заяві додається, що Ізраїль “продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов”, перш ніж погодитися на постійне припинення вогню, підкреслюючи, що жодна угода не може бути підписана до їх виконання.

ВВС зауважує, що останніми тижнями Ізраїль посилив напади на ключове місто Рафах, заявляючи про оперативний контроль над усім кордоном з Єгиптом.

Згідно з повідомленнями єгипетських ЗМІ, офіційні особи США, Ізраїлю та Єгипту мають зустрітися в Каїрі в неділю, 2 червня, щоб обговорити відновлення відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах.