Про це йдеться у повідомленні глави ізраїльського уряду.
“Глава уряду Ізраїлю — перший іноземний лідер, запрошений до Білого дому на початку другого президентського терміну Трампа”, — уточнюється в повідомленні.
Зустріч відбудеться у вівторок, 4 лютого.
Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль підтримує Україну, але не надає їй військової допомоги з кількох причин, серед яких головною є небажання порушувати дипломатичні контакти з Росією.
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