Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наступного тижня відправиться до Вашингтона, де запланована його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у повідомленні глави ізраїльського уряду.

“Глава уряду Ізраїлю — перший іноземний лідер, запрошений до Білого дому на початку другого президентського терміну Трампа”, — уточнюється в повідомленні.

Зустріч відбудеться у вівторок, 4 лютого.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль підтримує Україну, але не надає їй військової допомоги з кількох причин, серед яких головною є небажання порушувати дипломатичні контакти з Росією.