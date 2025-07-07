Нетаньягу і Трамп готуються до переговорів про припинення вогню в Газі

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив думку, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом може стати важливим кроком у переговорах щодо звільнення заручників у Секторі Гази та укладення угоди про припинення вогню. Цю інформацію повідомили новинні агентства.

Перед відправленням до Вашингтона Нетаньягу акцентував увагу на тому, що ізраїльські делегати, які беруть участь у переговорах, мають чіткі вказівки для досягнення угоди, яка буде прийнятною для Ізраїлю.

“Я вважаю, що дискусія з президентом Трампом, безумовно, може допомогти досягти цих результатів.” – Беньямін Нетаньягу

Також прем’єр-міністр підкреслив свою рішучість у забезпеченні повернення заручників, які перебувають у Газі, а також у нейтралізації загрози з боку палестинського угруповання ХАМАС для Ізраїлю.

Дональд Трамп, у свою чергу, зазначив, що цього тижня може бути досягнуто угоди про звільнення заручників і припинення вогню, що може призвести до звільнення значної кількості людей.

“Я думаю, що є велика ймовірність, що ми укладемо угоду з ХАМАС протягом тижня.” – Дональд Трамп

7 липня президент США планує зустрітися з прем’єр-міністром Ізраїлю в Білому домі. Ця зустріч відбувається на фоні активних зусиль американського лідера щодо досягнення припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, а також повернення заручників.

6 липня з’явилися нові деталі пропозиції щодо припинення вогню: Ізраїль направив переговорну групу до Катару для обговорення 60-денного перемир’я, в рамках якого ХАМАС має передати 10 заручників і 18 тіл загиблих, а ізраїльські війська відійдуть до буферної зони вздовж кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом.

5 липня Нетаньягу дав вказівку прийняти пропозицію щодо непрямих переговорів і відправити делегацію до Катару, хоча офіс прем’єра зазначив, що деякі зміни, які ХАМАС хоче внести до пропозиції, є неприйнятними.

4 липня палестинський рух ХАМАС висловив позитивну реакцію на запропоновану США угоду про припинення вогню, що може сприяти досягненню домовленості.

2 липня Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для 60-денного припинення вогню, хоча Нетаньягу поки не коментував цю заяву.

Огляд ситуації у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило вторгнення на територію Ізраїлю з Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів і взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня. Вона передбачала три етапи, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільненням частини заручників.

Однак 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю повідомили про відновлення бойових дій у Газі. 17 травня Ізраїльська армія розпочала новий наступ із метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.

30 травня Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про 60-денне припинення вогню.