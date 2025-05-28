Ліквідація лідера ХАМАС Мохаммеда Сінвара: заяви Нетаньягу та ситуація в Газі

Як повідомляє медіа Reuters

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про ліквідацію Мохаммеда Сінвара, який був лідером ХАМАС у секторі Газа. Мохаммед, молодший брат загиблого Ях’ї Сінвара, став одним із найрозшукуваніших представників угруповання. Цю інформацію підтвердила агенція Reuters.

Ях’я Сінвар, старший брат Мохаммеда, був звинувачений в організації нападу на Ізраїль, що відбувся 7 жовтня 2023 року. Після ліквідації попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Ірані, Ях’я був призначений на цю посаду.

Після загибелі Ях’ї, Мохаммед Сінвар став новим лідером ХАМАС. Він обіймав цю посаду з 2021 року, коли його брат очолив угруповання.

Нетаньягу раніше заявляв, що Ізраїль не має наміру зупиняти військові дії в Газі, навіть якщо буде досягнуто угоду про звільнення більшої кількості заручників.

26 квітня ХАМАС оголосив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників та укласти п’ятирічне перемир’я з Ізраїлем. Проте 17 квітня угруповання відкинуло пропозицію Ізраїлю про часткове припинення вогню на 45 днів, яке передбачало звільнення 10 живих заручників.

ХАМАС наполягає на тому, що угода про перемир’я повинна включати повне припинення військових дій, виведення Ізраїлю з сектора Газа, обмін полоненими та негайне надходження гуманітарної допомоги. Ізраїль, у свою чергу, вимагає повернення всіх заручників та роззброєння ХАМАС і інших збройних угруповань у регіоні.

Згідно з даними Ізраїлю, в полоні залишаються 58 заручників, з яких близько 23 живі. Більшість із приблизно 250 осіб, захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.