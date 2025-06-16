Нетаньягу про можливу ліквідацію аятоли Хаменеї в ході військових операцій Ізраїлю

Про це він сказав в ефірі телеканалу ABC News

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не відкидає можливість ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, в рамках військових операцій Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Цю інформацію він озвучив в ефірі телеканалу ABC News.

Хоча Нетаньягу не дав чіткої відповіді на запитання про можливість ліквідації Хаменеї, він підкреслив, що усунення аятоли “покладе край бойовим діям, а не загострить їх”.

На запитання, чи може Ізраїль завдати удару по Хаменеї, прем’єр зазначив, що ЦАХАЛ “виконує свої обов’язки”. Він також додав, що Ізраїль націлений на провідних іранських атомників, вважаючи, що США також зацікавлені в ліквідації ядерної програми Ірану.

“Я не вдаватимуся в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних науковців-атомників.” – Беньямін Нетаньягу

15 червня агентство Reuters, посилаючись на американських посадовців, повідомило, що президент США Дональд Трамп нещодавно ветував план Ізраїлю щодо ліквідації Хаменеї. Цю інформацію підтвердив анонімний чиновник США для Fox News.

Нетаньягу спростував ці повідомлення, заявивши, що в інформаційному просторі з’являються “різні чутки про розмови, яких ніколи не було”.

Згідно з даними Iran International, аятола Хаменеї разом із родиною перебуває у підземному бункері в північно-східному районі Тегерана – Лавізані.

Після атак на Іран 13 червня Ізраїль звернувся до адміністрації президента США з проханням приєднатися до війни з Іраном для ліквідації ядерної програми країни. 15 червня Дональд Трамп висловив намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту, а також зазначив, що Володимир Путін може стати посередником у цьому процесі.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях.” – Беньямін Нетаньягу

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран стверджує, що їхні ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.