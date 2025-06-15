Нетаньягу спростував чутки про ліквідацію Хаменеї після ударів по Ірану

Напередодні агентство Reuters із посиланням на кількох американських посадовців повідомило про ветування президентом США Дональдом Трампом плану Ізраїлю щодо ліквідації Хаменеї.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував інформацію, що з’явилася в медіа, про нібито наміри Армії оборони Ізраїлю ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Цю заяву він зробив в ефірі американського телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання ведучого про ці чутки, Нетаньягу підкреслив, що в інформаційному просторі існує безліч “різних повідомлень про розмови, яких ніколи не було”.

“Існує так багато різних повідомлень про розмови, яких ніколи не було, що я не збираюся в них вдаватися. Але можу вам сказати, що, на мою думку, ми робимо те, що нам потрібно, ми зробимо те, що нам потрібно. І я думаю, що США знають, що добре для них самих.” – Беньямін Нетаньягу

Також радник із національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі спростував цю інформацію, назвавши її “фейковою новиною вищого ґатунку”.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на кількох американських посадовців, повідомило, що президент США Дональд Трамп нещодавно відхилив план Ізраїлю щодо ліквідації Хаменеї. Цю інформацію підтвердив анонімний чиновник США в ефірі Fox News.

Після атак Ізраїлю на Іран 13 червня, ізраїльська сторона звернулася до адміністрації президента США з проханням приєднатися до війни проти Ірану з метою ліквідації іранської ядерної програми.

15 червня Дональд Трамп заявив, що має намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін може виступити посередником у цьому процесі.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він додав, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки низка країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, заявив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.