Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру: МКС видав ордери на арешт ізраїльських лідерів

Про це Нетаньяху сказав Трампу під частю вечері в Білому домі в понеділок 7 липня, згідно заподіваєть Reuters

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Цю новину він оголосив під час вечері в Білому домі 7 липня, що підтверджує інформаційне агентство Reuters.

Нетаньягу подякував Трампові за його лідерство у справі миру та безпеки, яке, за його словами, він демонструє в багатьох країнах, зокрема на Близькому Сході.

“Поки ми говоримо, він зміцнює мир в одній країні за іншою, в одному регіоні за іншим. Тож я хочу представити вам, пане президенте, листа, який я надіслав до Нобелівського комітету. У ньому вас висувають на Премію миру, яка цілком заслужена, і ви повинні її отримати.” – Біньямін Нетаньягу

У відповідь Трамп зазначив, що така номінація від ізраїльського прем’єра є дуже важливою для нього.

“Щиро дякую. Я цього не знав. Ого. Це дуже важливо почути від вас.. Щиро дякую, Бібі.” – Дональд Трамп

Це не перша номінація Трампа на Нобелівську премію миру. Раніше, 21 червня, уряд Пакистану оголосив про своє рішення висунути Трампа на цю премію у 2026 році, відзначаючи його “рішуче дипломатичне втручання” під час конфлікту між Індією та Пакистаном.

Обвинувачення МКС проти Нетаньягу

21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. МКС звинувачує їх у воєнних злочинах, зокрема у використанні голоду як методу ведення війни, а також у злочинах проти людяності.

Також ордер на арешт видано на лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ повідомив про його загибель внаслідок удару по району Хан-Юніс.

Країни, які ратифікували Римський статут МКС, зобов’язані арештувати Нетаньягу та Галанта у разі їх приїзду. Римський статут підписали 137 країн, з яких 123 ратифікували. США підписали його у 2000 році, але відкликали свій підпис у 2002 році, вважаючи, що статут порушує їхні національні інтереси.

Члени ізраїльського уряду звинуватили МКС у антисемітизмі через видані ордери на арешт Нетаньягу та Галанта.

Президент США Джо Байден назвав ордери МКС на арешт ізраїльських лідерів обурливими.

Декілька країн, зокрема Канада, Британія та Литва, заявили про намір виконати рішення МКС.