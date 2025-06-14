Нетаньягу заявив про спроби вбивства Трампа Іраном і авіаудари Ізраїлю

Як повідомляє Twitter-акаунт Беньяміна Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив заяву про те, що Іран двічі намагався вбити колишнього президента США Дональда Трампа. Цю інформацію він озвучив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Х 14 червня.

У своєму зверненні Нетаньягу привітав Трампа з днем народження, висловив подяку американським військовим, які протягом 250 років захищають свободу, і підкреслив, що ізраїльська армія також виконує цю місію на Близькому Сході, протистоячи “тиранічному іранському режиму”.

“Наш ворог – це ваш ворог. І роблячи те, що ми робимо, ми маємо справу з тим, що рано чи пізно загрожуватиме всім нам.” – Беньямін Нетаньягу

Нетаньягу також підтвердив, що Іран намагався ліквідувати Трампа двічі, проте не надав деталей про місце та час цих спроб.

“Вони намагалися вбити президента Трампа, двічі.” – Беньямін Нетаньягу

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних цілях на іранській території, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Прем’єр-міністр зазначив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Також 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари.

Після атак Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані важливі оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США у причетності до ізраїльських атак, на що Вашингтон відповів запереченням і закликом до Тегерана сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.