Netflix розширює контент: прямі трансляції та музичні шоу у співпраці зі Spotify

Як повідомляє газета The Wall Street Journal

Netflix планує значно розширити свій контент, включивши до свого асортименту прямі трансляції, музичні церемонії, реаліті-шоу та ток-шоу. Для реалізації цих амбітних задумів компанія веде переговори з Spotify.

Згідно з інформацією, опублікованою в The Wall Street Journal, Netflix розглядає можливість спільного створення контенту зі Spotify, зокрема прямих ефірів концертів та музичних нагород.

Одним із запланованих проєктів стане шоу “Building the Band”, в якому братиме участь AJ McLean з Backstreet Boys. У цьому форматі учасники формуватимуть музичні гурти, не бачачи одне одного, що нагадує поєднання концепцій “Love Is Blind” та “The Voice”.

Крім того, Netflix має намір перезапустити шоу “Star Search”, запустити вікторину “What’s in the Box” за участю Ніла Патріка Гарріса, а також створити короткі документальні серіали у співпраці з The Daily Beast.

Ці нововведення спрямовані на залучення нової аудиторії, зокрема користувачів тарифів з рекламою, а також на посилення конкуренції з традиційним телебаченням. Нові формати можуть бути представлені як у запису, так і в прямому ефірі – Netflix вже має досвід у проведенні live-трансляцій боксерських поєдинків та спортивних подій.