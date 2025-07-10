Нідерланди виділяють 300 млн євро на відновлення України у 2025-2026 роках

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті уряду Нідерландів

Нідерланди оголосили про виділення 300 мільйонів євро для відновлення та економічного розвитку України. Ці кошти будуть надані протягом 2025 та 2026 років, як зазначено на офіційному сайті уряду Нідерландів.

З цієї суми 30 мільйонів євро буде спрямовано на підтримку голландських компаній та організацій, які реалізують проєкти для відбудови та сталого розвитку в Україні. Додатково 52 мільйони євро підуть на відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення населення питною водою.

Також 4 мільйони євро будуть виділені на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові, що реалізується у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.

“Росія не лише хоче поставити Україну на коліна військовим шляхом, але й понад три роки намагається знищити українське суспільство та економіку шляхом постійних атак на енергетичну інфраструктуру, водопостачання, зерносховища та навіть будинки та квартири. Тому вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота підтримувала Україну не лише зброєю, а й фінансово, економічно та соціально. Економіка та суспільство України повинні залишатися на плаву, бо це допомагає країні в її боротьбі”, – прокоментував виділення коштів глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Цю ініціативу було оголошено під час Конференції з відбудови, що проходить у Римі.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Раніше такі конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції полягає в мобілізації політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.