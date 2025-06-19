Нідерланди передали Україні 24 винищувачі F-16 та підтримують безпілотники

Про це в інтерв’ю повідомляє Укрінформ

Після завершення передачі 24 винищувачів F-16 для Повітряних сил Збройних сил України, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий акцент у підтримці української армії – безпілотні літальні апарати.

В інтерв’ю агентству Укрінформ Брекельманс підкреслив, що Нідерланди вже надали Україні різноманітне озброєння та техніку, починаючи від шоломів і ракет Stinger до систем Patriot і винищувачів F-16. Він зазначив, що передача всіх 24 літаків не є кінцем допомоги, оскільки країна продовжує постачати боєприпаси, запчастини та організовувати навчання для українських військових.

“Якщо говорити про наші пріоритети, ми почали з шоломів і ракет Stinger, потім систем Patriot і їхніх елементів, згодом пріоритетом стали винищувачі F-16. Вони залишаються важливими. Ми передали всі 24 винищувачі, але також продовжуємо постачати боєприпаси, запчастини, проводити навчання. Нині нашим новим пріоритетом є дрони, здебільшого складніші. Тобто не прості FPV-дрони, а більш удосконалені.” – Рубен Брекельманс

Міністр також зазначив, що Нідерланди щорічно виділяють близько 3–3,5 мільярда євро на підтримку України і планують зберегти цей рівень допомоги у 2026 році. У 2025 році вже було прискорено виділення коштів – з 3,5 мільярда євро використано 2 мільярди.

Крім того, Брекельманс акцентував увагу на важливості кібербезпеки, оскільки Росія проводить атаки не лише на полі бою, а й у цифровому просторі. Нідерланди активно співпрацюють з Україною в цій сфері, проте деталі підтримки залишаються конфіденційними, щоб не надати ворогу додаткову інформацію.

26 травня з авіабази “Фолькель” у Нідерландах вилетіли два останні літаки F-16, які були передані Україні. Таким чином, країна виконала свою обіцянку і передала 24 винищувачі.

На початку червня Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів євро. Цей пакет включатиме понад 100 суден різного призначення – патрульні та транспортні катери, перехоплювачі, кораблі спеціальних операцій, а також морські безпілотники.