Нідерланди фінансують виробництво багі Ermine для України від Rheinmetall

Про цему пресрелізу Rheinmetall

Нідерланди вирішили профінансувати виробництво багі Ermine, які будуть призначені для потреб України. Це замовлення виконає німецький концерн Rheinmetall, про що стало відомо з пресрелізу компанії.

Контракт на виготовлення 20 таких автомобілів був підписаний 24 червня під час саміту НАТО, що проходив у Гаазі. Виробництвом займеться дочірня компанія Rheinmetall Defence Nederland.

Поставки багі Ermine планується розпочати у 2026 році. Як зазначає Rheinmetall, автомобілі Ermine (Hermelin) представляють собою нове покоління мобільності.

Ці легкі тактичні багі спеціально розроблені для евакуації поранених у безпосередній близькості до лінії фронту. Україна стане першою країною, яка отримає ці автомобілі.

Раніше Міністерство оборони Нідерландів оголосило про пакет військової допомоги для України на загальну суму близько 175 мільйонів євро. До цього пакету входять антидронові радари та 20 безпілотних модульних машин Ermine, призначених для евакуації поранених.

На момент оголошення про допомогу, оборонне відомство Нідерландів не розкривало інформацію про виробника цих машин.