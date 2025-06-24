Нідерланди передали Україні військову допомогу на 175 млн євро з антидронами

Як йдеться у пресрелізі на сайті нідерландського Міністерства оборони

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України, загальна вартість якого становить близько 175 мільйонів євро. Цю інформацію підтвердила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

У рамках цього пакета Збройні сили України отримають 100 антидронових радарів, які здатні виявляти безпілотники та передавати дані системам протиповітряної оборони для їх знищення. Поставка цього обладнання запланована на завершення до кінця року.

Крім того, Україні будуть передані 20 безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC, призначених для евакуації поранених.

Окремо Нідерланди виділяють 80 мільйонів євро на безпілотники в рамках міжнародної “коаліції дронів”. Раніше країна вже інвестувала 20 мільйонів євро в цей проєкт.

У Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що цей пакет доповнює нещодавно оголошену військову допомогу Україні на суму 400 мільйонів євро, в рамках якої було передано понад 100 суден, включаючи патрульні катери, транспортні судна, перехоплювачі, кораблі спеціальних операцій та морські дрони.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підкреслив, що після передачі 24 винищувачів F-16 для Повітряних сил ЗСУ, пріоритетом у підтримці України стали безпілотники.