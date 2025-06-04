Нідерланди надають Україні 400 млн євро на морську безпеку

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів євро, який має на меті зміцнення морської безпеки. Цю інформацію озвучив виконувач обов’язків міністра оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час засідання у форматі “Рамштайн”.

“Сьогодні для UDCG я оголошую про новий пакет підтримки, новий пакет підтримки у розмірі 400 мільйонів у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 суден – патрульні катери, транспортні катери, перехоплювачі, кораблі спеціальних операцій. Тобто широкий спектр з понад 100 суден. По-друге, пакет також включає морські безпілотники.” – Рубен Брекельманс

Цей новий пакет допомоги передбачає постачання різноманітних морських суден, серед яких патрульні та транспортні катери, перехоплювачі, а також кораблі для спеціальних операцій. Додатково, до допомоги увійдуть морські безпілотники, що суттєво підвищить обороноздатність України на морі.

29 травня стало відомо, що Німеччина та Велика Британія організовують чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 4 червня у штаб-квартирі НАТО.

Попереднє засідання цієї групи відбулося 11 квітня в Брюсселі, де союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні та створили коаліцію під назвою “Радіоелектронна боротьба”, що має на меті посилення оборонних можливостей України.