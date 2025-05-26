Нідерланди передали Україні останні два винищувачі F-16 для посилення оборони

Про це повідомили у Міноборони Нідерландів

Два останні винищувачі F-16, які були передані Україні, вилетіли з авіабази “Фолькель” у Нідерландах і направляються до Бельгії для підготовки до подальшої доставки в Україну. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Нідерландів.

На момент вильоту присутній був міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який описав цю подію як “ностальгічну”, адже ці літаки протягом багатьох років виконували важливі завдання в складі нідерландських Повітряних сил.

Міністр зазначив: “Тепер, коли ми прощаємося з F-16 у зв’язку з переходом на F-35, я не можу уявити кращого місця призначення, ніж Україна. У світлі постійних російських авіаударів, F-16 є критично важливими для України, адже вони допомагають стримувати агресію.”

Брекельманс також підкреслив, що навчання на цих літаках зазвичай займає роки, але українські пілоти та технічний персонал змогли швидко освоїти їх. Завдяки F-16 Збройні сили України досягли значних успіхів, зокрема у збиванні крилатих ракет і безпілотників.

Міністр оборони Нідерландів додав, що нові винищувачі мають кращі технічні характеристики та вищу витривалість у бою в порівнянні з радянськими літаками, які все ще використовуються в Україні.

Хоча точна кількість переданих F-16 не була розголошена, нідерландський портал Headliner повідомив, що з авіабази “Фолькель” злетіли два літаки. Раніше Брекельманс в інтерв’ю зазначив, що 26 травня Амстердам передасть Києву “останній” F-16.

Загалом Нідерланди виконали свою обіцянку, передавши Україні 24 винищувачі.

6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс здійснив неоголошений візит до України, де відвідав Харків і зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим. Під час зустрічі сторони домовилися про подальше зміцнення співпраці в рамках авіаційної коаліції, зокрема щодо навчання екіпажів та постачання озброєння і запчастин для F-16.

Тоді ж міністр оголосив, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну.