Дострокові парламентські вибори в Нідерландах призначено на 29 жовтня 2025 року

Про це повідомляє нідерландський мовник NOS

У Нідерландах визначено дату проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 29 жовтня 2025 року. Це рішення ухвалив уряд країни на основі рекомендацій Виборчої ради, про що повідомляє нідерландський мовник NOS.

Влада вважає, що проведення виборів раніше зазначеної дати було б недоцільним, зокрема через літні канікули. Також необхідно підготувати та надіслати 13,5 мільйона виборчих бюлетенів поштою.

Джудіт Уітермарк, міністр внутрішніх справ Нідерландів, підкреслила, що в інших країнах вибори можуть проходити швидше, але ситуація в Нідерландах має свої особливості.

“Наприклад, у Нідерландах ми вважаємо важливим, щоб люди, які проживають за кордоном, також могли голосувати. І щоб нові політичні партії мали можливість зареєструватися.” – Джудіт Уітермарк

Виборча рада врахувала різноманітні інтереси та законодавчі вимоги при виборі дати. Зокрема, муніципалітети потребують часу для підготовки волонтерів та організації виборчих дільниць.

Громадяни, які проживають за межами Нідерландів, повинні мати достатньо часу для реєстрації та отримання документів для голосування поштою.

Політичні партії також потребують часу для підготовки до виборів, включаючи розробку передвиборчих програм, формування списків кандидатів та організацію партійних конференцій для обговорення своїх позицій.

Можливість того, що парламент чинного скликання виступить проти запропонованої дати виборів, є малоймовірною.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів розпався 3 червня після виходу лідера ультраправої “Партії свободи” (PVV) Герта Вілдерса з коаліції через незгоду з планом обмеження притулку для мігрантів. Уряд проіснував 11 місяців після складання присяги міністрами.

Прем’єр-міністр Дік Схооф подав заяву про відставку, але залишиться на своїй посаді до проведення виборів та формування нового уряду.