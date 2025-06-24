Нідерланди інвестують у виробництво 600 тисяч дронів для України

Про це у соцмережі Х повідомив Twitter-акаунт міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса

Нідерланди уклали угоди з Україною на виробництво понад 600 тисяч безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соціальній мережі X.

“Жорстокі російські авіаудари підкреслюють важливість нашої постійної підтримки України. Ми підписали контракти з українськими компаніями на виробництво 600 000 дронів.” – Рубен Брекельманс

Згідно з інформацією Міністерства оборони Нідерландів, загальна вартість цих контрактів становить близько 500 мільйонів євро.

Крім того, Нідерланди планують надати Україні новий пакет військової допомоги на суму приблизно 175 мільйонів євро. Цей пакет включатиме антидронові радари та 20 безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC, призначених для евакуації поранених.

Додатково країна виділяє 80 мільйонів євро на безпілотники в рамках міжнародної “коаліції дронів”. Раніше Нідерланди вже інвестували 20 мільйонів євро у цей проєкт.

У Міністерстві оборони підкреслили, що цей пакет підтримки доповнює нещодавно оголошену військову допомогу Україні на суму 400 мільйонів євро, яка включає понад 100 суден – патрульні катери, транспортні катери, перехоплювачі, кораблі спеціальних операцій, а також морські дрони.

Раніше Рубен Брекельманс зазначав, що після передачі 24 винищувачів F-16 для Повітряних сил ЗСУ, пріоритетом Нідерландів у підтримці України стали безпілотники.