Заборона смартфонів у школах Нідерландів покращує навчання – дослідження 2024

Про це пише The Guardian

Заборона на використання смартфонів у школах Нідерландів виявилася ефективною для покращення навчального процесу, незважаючи на початкові заперечення. Це підтверджує дослідження, проведене за замовленням уряду Нідерландів.

Національні рекомендації, які були введені в дію в січні 2024 року, закликають до заборони смартфонів у класах. Більшість шкіл дотримуються цієї політики: близько двох третин середніх навчальних закладів просять учнів залишати телефони вдома або здавати їх у шафки, а в кожній п’ятій школі телефони збирають на початку уроку.

У рамках дослідження було опитано 317 керівників середніх шкіл, 313 керівників початкових шкіл, а також проведено 12 фокус-груп з участю вчителів, асистентів, учнів і батьків. Результати показали, що 75% шкіл відзначили покращення зосередженості учнів, 59% повідомили про поліпшення соціального середовища, а 28% зазначили підвищення навчальних результатів.

“Тепер неможливо непомітно сфотографувати когось у класі та розіслати фото у групі WhatsApp, тож соціальна безпека зросла. Особливо під час перерв між уроками раніше учні сиділи в телефонах, а тепер змушені спілкуватися… Можливо, вони навіть частіше сваряться, але школи, учителі й самі учні досить задоволені тим, що атмосфера стала кращою.” – доктор Александер Крепел, інститут Конастамма

Початкові побоювання щодо заборони виявилися безпідставними, зазначила Фрея Сіксма, речниця Ради середньої освіти VO-raad, яка представляє школи та органи управління.

“Спочатку було чимало протестів із боку шкіл, учителів, учнів, батьків, багато запитань про те, як це все працюватиме. Але тепер видно, що насправді всі доволі задоволені.” – Фрея Сіксма, VO-raad

Дослідження також показало, що в спеціальних школах, де смартфони використовуються як допоміжні засоби для навчання, близько половини закладів відзначили позитивний або дуже позитивний ефект від заборони. У початкових школах смартфони до заборони не мали значного впливу, але чверть шкіл висловилася про заборону позитивно.

Міністерка з питань початкової та середньої освіти Марьєлле Паул підкреслила, що національні рекомендації сприяли покращенню дисципліни в класах.