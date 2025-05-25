Останній винищувач F-16 від Нідерландів для України: посилення військової підтримки

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс в інтерв’ю нідерландському мовнику WNL

26 травня Нідерланди передадуть Україні останній з 24 обіцяних винищувачів F-16. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Рубен Брекельманс в інтерв’ю нідерландському телеканалу WNL.

«Це означає, що всі 24 винищувачі незабаром будуть в Україні. Ми також займаємося навчанням пілотів і технічного персоналу, а також ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла створити сучасні Збройні сили, які відповідатимуть стандартам країн НАТО», – зазначив він.

Брекельманс також підкреслив важливість продовження підтримки України, враховуючи, що російська армія продовжує завдавати руйнівних повітряних ударів по території країни. Міністр акцентував, що Володимир Путін не має наміру зупиняти агресію проти українського народу.

6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс здійснив неоголошений візит до України, під час якого відвідав Харків. Він також провів зустріч з українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

Умєров повідомив, що сторони домовилися про зміцнення співпраці в рамках авіаційної коаліції, зокрема щодо навчання екіпажів, а також постачання озброєння та запчастин для літаків F-16.

Тоді ж нідерландський міністр оголосив, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну.