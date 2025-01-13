Про це Маск повідомив під час заходу у Лас-Вегасі, передає Bloomberg.

“У нас зараз три людини з імплантованими Neuralink, і всі вони працюють добре”, — зазначив Маск.

За його словами, компанія планує провести ще 20-30 подібних операцій у 2025 році.

Чип від Neuralink покликаний допомогти пацієнтам з паралічем керувати цифровими пристроями лише за допомогою думок, що відкриває нові можливості для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Ці імплантації потребують операції, під час якої відкривають череп для введення електродів у мозкову тканину. Рік тому Neuralink успішно провела імплантацію пристрою першому пацієнту, Ноланду Арбо. Друга процедура пройшла у серпні.

У листопаді компанія Neuralink повідомила, що отримала схвалення для нового дослідження, під час якого буде тестувати свої мозкові імпланти для управління роботизованою рукою за допомогою мислення.