За оцінками західної розвідки, "невелика кількість" північнокорейських військових, які раніше прибули до Росії для навчання, наразі вже знаходяться на території України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Джерела в західній розвідці повідомили CNN, що, ймовірно, частина північнокорейських військових, які прибули до Росії для тренувань, уже присутні на території України. Водночас американський урядовець у розмові з телеканалом зазначив, що США наразі не мають остаточних підтверджень щодо їхньої безпосередньої участі в бойових діях в Україні.

За інформацією CNN, більшість північнокорейських військових, відправлених до Росії, належать до спеціальних підрозділів, але їхня реальна бойова ефективність залишається під питанням.

Вважається, що певна частина солдатів КНДР може дезертирувати, зіткнувшись із труднощами на полі бою, включаючи мовний бар’єр, який ускладнює взаємодію з російськими військовими.

Один із посадовців західних розвідувальних служб припустив, що кількість північнокорейських солдатів, які залучені до підтримки російської агресії проти України, “може зрости”.

“Союзники і партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та будуть активно ділитися розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського регіонів і не тільки,” – сказав співрозмовник CNN.

Згідно з останніми оцінками США, КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч військових для участі в бойових діях проти України після проходження підготовки.