Про це пише DW.
У Міністерстві закордонних справ Німеччини прокоментували ситуацію з громадянами Німеччини, які утримуються в Росії, зазначивши, що російська влада не надає їм консульського доступу.
Влада РФ поводиться з особами з подвійним громадянством як з виключно російськими громадянами. МЗС Німеччини активно працює над забезпеченням доступу консулів до своїх громадян.
За даними ООН, в Росії сотні людей утримуються за політично мотивованими звинуваченнями, а серед ув’язнених є також американські громадяни.
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