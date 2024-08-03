У МЗС Німеччини повідомили про наявність у в'язницях РФ «невеликої двозначної кількості» німецьких громадян.

Про це пише DW.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини прокоментували ситуацію з громадянами Німеччини, які утримуються в Росії, зазначивши, що російська влада не надає їм консульського доступу.

Влада РФ поводиться з особами з подвійним громадянством як з виключно російськими громадянами. МЗС Німеччини активно працює над забезпеченням доступу консулів до своїх громадян.

За даними ООН, в Росії сотні людей утримуються за політично мотивованими звинуваченнями, а серед ув’язнених є також американські громадяни.