Вона додала, що всі постраждалі від отруєння, на щастя, живі. Їм зробили уколи. Один із поліцейських цією рідиною вмився, інший її пив – після цього його відкачували працівники швидкої допомоги.

Згодом волонтерка повідомила, що вдома зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами. Уранці вона планує здати аналізи, щоб виявити токсин.