Деякі пляшки з водою, які приносили до

Про це повідомила волонтерка Катерина Терехова.

“Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в «Охматдит»… Підійшли поліцейські. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: «А що це у вас за вода?» Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі***аси, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою…” – розповіла волонтерка.