Про це повідомила волонтерка Катерина Терехова.
“Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в «Охматдит»… Підійшли поліцейські. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: «А що це у вас за вода?» Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі***аси, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою…” – розповіла волонтерка.
Вона додала, що всі постраждалі від отруєння, на щастя, живі. Їм зробили уколи. Один із поліцейських цією рідиною вмився, інший її пив – після цього його відкачували працівники швидкої допомоги.
Згодом волонтерка повідомила, що вдома зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами. Уранці вона планує здати аналізи, щоб виявити токсин.
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