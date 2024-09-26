Очільнику комітету у закордонних справах Сенату США Бену Кардіну через Zoom зателефонувала людина, яка видавала себе за ексголову МЗС України Дмитра Кулебу.

Про це пише The New York Times, посилаючись на лист від Служби безпеки Сенату та двох неназваних американських посадовців.

Зазначається, що Кардін отримав електронного листа від нібито Дмитра Кулеби з проханням з’єднатися з ним через Zoom. Під час відеодзвінка людина виглядала та говорила як колишній український міністр.

Проте у Кардіна виникли підозри, коли співрозмовник почав ставити “політично вмотивовані питання у зв’язку з майбутніми виборами” у США.

Також, як йдеться у листі, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії. Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося.

Видання зауважує, що хоча в електронному листі Служби безпеки Сенату не було вказано, що йдеться про Кардіна, двоє посадовців Сенату, знайомих з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього.

Сам голова комітету у закордонних справах Сенату США частково підтвердив цей епізод. Зокрема у заяві Кардін визнав, що “останніми днями зловмисний актор обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особу”. Водночас він не вказав, що цією особою був Кулеба, і жодним чином не послався на Україну.