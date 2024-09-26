Про це пише The New York Times, посилаючись на лист від Служби безпеки Сенату та двох неназваних американських посадовців.
Зазначається, що Кардін отримав електронного листа від нібито Дмитра Кулеби з проханням з’єднатися з ним через Zoom. Під час відеодзвінка людина виглядала та говорила як колишній український міністр.
Проте у Кардіна виникли підозри, коли співрозмовник почав ставити “політично вмотивовані питання у зв’язку з майбутніми виборами” у США.
Також, як йдеться у листі, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії. Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося.
Видання зауважує, що хоча в електронному листі Служби безпеки Сенату не було вказано, що йдеться про Кардіна, двоє посадовців Сенату, знайомих з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього.
Сам голова комітету у закордонних справах Сенату США частково підтвердив цей епізод. Зокрема у заяві Кардін визнав, що “останніми днями зловмисний актор обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особу”. Водночас він не вказав, що цією особою був Кулеба, і жодним чином не послався на Україну.