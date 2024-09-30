Про це сама Гнітецька повідомила представнику Інституту масової інформації (ІМІ).

За словами журналістки, вона працює над темою будівництва підземних шкіл у Херсоні й «хотіла особисто оглянути будівництво, яке викликає обурення місцевих мешканців».

«Прибувши на будівництво, я побачила чоловіка і жінку. До мене підійшов хлопець, якому я сказала, що я журналістка. Він вказав на людей, яких я побачила, як на представників забудовника. Коли я підійшла до них, щоб поставити запитання, чоловік почав на мене кидатися, забрав мій телефон і викинув його в котлован, почав щось кричати, штовхатись і кидати в мене каміння», — розповіла вона.

За словами Олени, чоловік відмовився повернути їй телефон, і вона відійшла від будівництва, попросивши перехожу викликати поліцію.

У цей момент на будівництво приїхав чоловік, який представився як Віктор Спурза.

«Він мені відразу заявив, що знає про мене та онлайн-видання “Мост”. Передав вітання редактору медіа. Почав казати: “Ви постійно про мене пишете погано. Чого ти взагалі сюди прийшла?” В цей момент підʼїхала поліція, і Спурза дав команду нападнику повернути мені телефон», — зазначила Гнітецька.

Як повідомив представник ІМІ, Віктор Спурза, житель Львівської області, є співзасновником ТОВ «Будпостач-СТСВ», яке займається будівництвом кількох підземних шкіл у Херсоні за кошти міського бюджету. Восени 2023 року Старосамбірський районний суд Львівської області визнав його винним за частиною 4 статті 358 КК України («Використання завідомо підробленого документа») та оштрафував на 850 гривень.

Олена Гнітецька розповіла, що поліцейські, які прибули на місце події, опитали свідків, які почали стверджувати, що ніякого нападу на неї не було, а нападник, на якого вказала журналістка, випадково впустив її телефон. Як телефон Гнітецької потрапив до його рук, він не пояснив.

Лікарі швидкої допомоги оглянули Олену Гнітецьку, але травм не виявили.